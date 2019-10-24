İMEAK DTO’nun ekim toplantısında gündem kalabalıktı

Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcısı Vekili Güven Duran, Kıyı Yapıları Daire Başkanı Salih Tan, Yalova Liman Başkanı N. Hakan Pekşen, Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Banu Saygın Çeliker, Çevre Mühendisi Ahmet Türküm, Maden Mühendisi Ummuhan Safter de konuk oldu.

BAL’IN AÇILIŞ KONUŞMASI

Meclis Başkanı Kürşat Bal, meclis toplantısına başlamadan önce, ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmayı amaçlayan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kısa açıklama yaptı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin, alınan bu kararın arkasında olduğunu belirtti ve “Operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

KENAN MİNTAŞ’A VEDA

Bal’ın açış konuşmasının ardından toplantı, gündemde yer alan maddelerle devam etti. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nde büyük emeği olan eski Şube Müdürü Kenan Mintaş’a veda edildi. Yaptığı konuşmada Mintaş duygularını dile getirirken “Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin kuruluşunda katkımız olduysa ne mutlu bana. Burada çalıştığım süre içerisinde amirlerim, üyelerimiz ve iş arkadaşlarımızla diyalogumuzun gayet iyi olduğunu yaşayarak gördük. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ve Meclis Başkanı Kürşat Bal da Mintaş’a katkılarından dolayı teşekkür edip bundan sonraki yaşantısında başarı diledi. Bir de anı plaketi takdim edildi.

SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA BİLGİ AKTARIMI

Toplantıda meclis üyelerine Sıfır Atık Projesi kapsamında bir sunum yapıldı. Bu konuda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Maden Mühendisi Ummuhan Safter bilgi aktardı. Kocaeli’nin bir sanayi kenti olduğuna ve tüketimin hızla arttığına dikkat çeken Safter, doğal kaynaklarımızın yetmediğine ve atıklarımızı geri kazanmaya yönelmemiz gerektiğini söyledi. Safter ayrıca, 2014 yılında 31.115.327 ton atığın geri dönüştürüldüğünü belirtti ve 2023 yılında oluşan atığın, %35’inin geri kazanım, %65’inin düzenli depolama yönetimi ile bertaraf edilmesinin hedeflendiğinin altını çizdi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞININ ÇALIŞMALARI

Kürşat Bal başkanlığındaki meclis toplantısında ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çalışmalarının tanıtımı da yapıldı. Bu konuda bilgilendirmeyi T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Vekili Güven Duran yaptı. Duran, “Kıyı Yapıları ve Planlama Süreçleri” konusunda sunum gerçekleştirirken Kıyı Yapıları Daire Başkanlığı’nın görevlerini aktardı, “En son teknolojilerin kullanılarak bir koruma alanında yapılan ilk çalışma olması ve iç sularda tarama alanı ve çıkartılacak sediment boyutuyla Mogan Gölü Projesi Avrupa’nın en büyük, Dünyanın ikinci en büyük Projesi durumundadır.” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “Denizdibi Tarama Projesi’ de yine meclis üyeleriyle paylaşıldı.

DOĞUSEL EKONOMİK VERİLERİ PAYLAŞTI

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’nin ekim ayı meclis toplantısı Şube Başkanı Vedat Doğusel’in ekonomik verileri paylaşmasıyla tamamlandı. “Kocaeli ili ihracatımız 2019 yılı ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,4 artarak 6 milyar 478 milyon dolar, ithalatımız ise aynı dönemde %32,9 azalış göstermiş ve değer olarak 6 milyar 580 milyon dolar olmuştur. Söz konusu bahsettiğim bu değerler Kocaeli menşeili firmalarca gerçekleştirilmiştir. Yıllık bazda oransal değişimlerde özellikle ithalattaki azalma sevindiricidir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 ilk sekiz ayında %58,3 iken, bu yılda % 98,5’dir.” Dedi. Verdiği bu rakamların TÜİK verilerine göre olduğunu belirtip Gümrük kapılarına göre farklılık gösterebileceğinin altını çizdi.