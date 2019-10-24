Obezite rahatsızlığına son!

Çağımızın sorunu obeziteye, diyet ve egzersiz gibi sık uygulanan yöntemler fayda etmediğinde cerrahi müdahaleler yapılmaktadır.

Kişinin BMI yani vücut kitle endeksi 40 ve üzerinde ya da 35 ve hipertansiyon, diyabet gibi ek hastalıkları söz konusu olduğunda obeziteye genel cerrahi işlemleriyle müdahale edilmesi gerekir. İzmit’te faaliyet gösteren Akademi Hastanesi Operatör Doktoru Deniz Gülhan obezite hastalığı sonucu ihtiyaç duyulan cerrahi operasyonlarda önde gelen isimlerdendir.

Genel Cerrahi Nedir?

Genel cerrahi, çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılan cerrahi işlemleri içeren tıbbi bir disiplindir. Genel cerrahide, özellikle karın ve buna bağlı organlardaki birçok hastalık teşhis ve tedavi edilebilir. Yemek borusu, mide, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları dahil olmak üzere karın içeriğine odaklanan genel cerrahi bir uzmanlık branşıdır.

Mide Botox Tedavisi

Obezitenin tedavisinde cerrahi işlemler en etkili yöntemler olarak uygulanmaktadır. Düşük BMI değerine sahip olan, cerrahi işlemlerden korkan ya da cerrahi işleme maruz kalması sakıncalı görülen hastalar mide botoxu tedavisi için ideal hasta grubunu oluşturmaktadır.

Mideye yapılan botox uygulaması, endoskopik yöntemlerle midenin belirli bölgelerine botox maddesinin enjekte edilmesi esasına dayanmaktadır. Mide duvarındaki kasların kasılmasını engelleyen botox iştah hormonu salınımını durdurarak kilo kaybına yardımcı olmaktadır. Bilinen herhangi bir yan etkisi olmayan işlem istek halinde kolaylıkla tekrarlanabilmektedir.

Tip 2 Diyabet

Obezite sebebiyle yeterli miktarda insülin üretemeyen ya da ürettiği hormonu etkili kullanamayan vücut diyabet ile baş etmek zorunda kalır. Diyabet, tip 1 ve tip 2 olarak ikiye ayrılmaktadır. Tip 2 olarak adlandırılan diyabet, en sık rastlanan diyabet türüdür.

Tip 2 diyabet türünde insülini kullanma ve salgılama bozukluğu görülmektedir. Uygulanan ilaç, insülin enjeksiyonu ve yaşam tarzı değişikliğinin hastaya fayda sağlamadığı durumlarda metabolik cerrahi operasyonları gündeme gelmektedir. Yapılan kapalı cerrahi işlemleriyle hastalar tip 2 diyabetten ve obeziteden tamamen kurtulma şansı yakalamaktadırlar.

Tüp Mide Tedavisi

Obezitenin tedavisinde uygulanan cerrahi işlemlerden bir diğeri “tüp mide” olarak bilinmektedir. Obezite cerrahisinde sık uygulanan tekniklerden olan tüp mide ameliyatında, midenin %75-80’lik kısmı çıkartılarak tüp şeklinde yeni bir mide oluşturulmaktadır. Bu yöntem sonucunda mide 150-200 ml hacme kadar düşürülerek gıda girişi azaltılır.

Operasyonun ardından hasta sıvı gıdalarla beslenmelidir. Yaklaşık olarak bir ay devam eden beslenme süreci diyetisyen kontrolünde sürdürülmelidir. Katı gıdalarla beslenme sürecine geçildikten sonra hastalar, azalan mide hacmi dolayısıyla daha az ve sık beslenir. Bu beslenme düzeninin oturmasından sonra hasta kontrollü ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başlar.

Deneyimli cerrahlar tarafından yapıldığı takdirde herhangi bir risk teşkil etmeyen bu ameliyatlar Kocaeli Akademi Hastanesi bünyesinde güvenle gerçekleştirilmektedir. Obezite rahatsızlığına bağlı olarak yapılan cerrahi müdahaleler Operatör Doktor Deniz Gülhan tarafından en doğru şekilde gerçekleştirilmektedir ve hastalar sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaktadır.