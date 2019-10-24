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Lazerle genital beyazlatma

Zaman içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı renk koyulaşması gözlemlenebilen genital bölgeye lazer ile beyazlatma işlemi yapılmaktadır.
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Genital bölge koyulaşması, kişiye fiziksel bir zarar vermemesine rağmen psikolojik olarak kadınları yıpratmakta ve güvensizlik aşılamaktadır. İzmit’te sağlık sektörünün önde gelen temsilcisi olan Akademi Hastanesi,Operatör Doktor Yaşar Çeğil önderliğinde lazerle genital beyazlatma işlemini güvenle gerçekleştirmektedir.

Bölgesel Koyulaşmanın Sebepleri Nelerdir?

Yaşa ve hormonal değişimlere bağlı olarakgenital bölge esmerleşebilir. Hormon dengesizliği yaratan rahatsızlıklar, genital bölge enfeksiyonları, vitamin eksiklikleri, aşırı şişmanlık ve gebelik döneminde artış gösteren estrojen hormonu gibi nedenlerden dolayı genital bölgede koyulaşmalarortaya çıkabilir.

Beyazlatma Operasyonu

Lazer kullanılarak yapılan genital bölge beyazlatma operasyonu oldukça basit bir şekilde uygulanmaktadır. Beyazlatılmak istenen genital bölgeye uygulanan lazer ışınları melanin salınımının önüne geçerek genital beyazlamayı gerçekleştirmektedir.Ağrısız bir operasyon olarak gerçekleştirilen genital beyazlatmada anesteziye ihtiyaç duyulmamaktadır. Yapılan işlemin ardından hasta günlük hayatına rahatlıkla devam edebilir.

Operasyon Sonrası

Yapılan işlem sonrası önerilen kremlerin kullanılması önem teşkil etmektedir. Beyazlatma işleminden sonraki birkaç gün şişme, kızarma ve geçici kararma gibi sorunlar ortaya çıkabilir ancak bunlar kısa süre içerisinde düzelmektedir. Lazer teknolojisi kullanılarak beyazlatılan cilt yenilenmiş ve daha sağlıklı bir görünüme sahip olacaktır.

 

 

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