ADD Başkanı: Atamızı ölüm yıldönümünde evinde anacağız!

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi ve İzmit Belediyesi’nin ortaklaşa açtığı Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi bugün İzmit Sanat Sokağı Belediye Standları’nda açıldı. Sergi hakkında konuşma yapan ADD Şube Başkanı Ahmet Kavaz; “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için açtığımız sergimiz, 12 Kasım akşamına kadar, 09.00-20.00 saatleri arasında tüm halkımıza açıktır, herkesi bekliyoruz” dedi.

“5 OKULDA SERGİ AÇTIK”

Atatürk’ün kendi el yazısından oluşan vasiyetinin, Atatürk rozetlerinin, hatıralarından oluşan fotoğraflarının bulunduğu sergi hakkında konuşan Başkan Kavaz; “Biz Atamız için açtığımız sergimizi, her milli bayramda yaparak gelenekselleştirdik. Bu kez İzmit Belediyesi’yle ortak hazırladığımız bu sergimizi halkımıza tanıtacağımız için de çok mutluyuz. Ayrıca şube olarak 8-10 Kasım tarihleri arasında Selanik yolcusuyuz. Atamızın doğduğu eve giderek, ölümyıldönümünde evinde anacağız. Ziyaretimize katılmak isteyen vatandaşlarımız, sergimize ve şubemize gelerek bizden bilgi alabilir. Bunun dışında ilaveten, öğrencilerimize dağıtılması için Atamızın resminin olduğu, cüzi tutardaki tişörtlerimizi de okullara ulaştırmaya devam ediyoruz. İl genelinde de Körfez’den Yahya Kaptan’a kadar beş okulda sergilerimiz bugün başladı” şeklinde konuştu.

“OKULLARA ÇAĞRIMIZ VAR”

Kocaeli’de ilk defa yapılan bir projeye değinen Kavaz; “Biz Kocaeli’de okullarda ilk kez yapılacak olan bir uygulamanın öncüsü olmaya başladık. Başiskele’de Yediiklim Okulları gibi bazı okullarda Atamızın Nutuk eserini, sesli ve görüntülü olarak öğretmenlerimize ulaştırmaya başladık. Buradan ilimizdeki okullara sesleniyorum, isteyen derneğimize ulaşabilir , onlara da öğrencilerimize Nutuk eserini sesli ve görüntülü izletmeleri konusunda yardımcı olabiliriz” şeklinde konuştu.