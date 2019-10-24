Engin Korkusuz hayatını kaybetti

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Engin Korkusuz, 42 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında tutulan Engin Korkusuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevresinde çok sevilen Korkusuz’un ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu. Engin Korkusuz, yarın Akmeşe’de toprağa verilecek.