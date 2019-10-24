İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Engin Korkusuz, 42 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında tutulan Engin Korkusuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevresinde çok sevilen Korkusuz’un ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu. Engin Korkusuz, yarın Akmeşe’de toprağa verilecek.
Bugün 10:07 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:33 TSİ
Engin Korkusuz hayatını kaybetti
İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan Engin Korkusuz, genç yaşında yaşamını yitirdi. Engin Korkusuz, yarın toprağa verilecek
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Yorumlar
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Hekimoğlu - Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun
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