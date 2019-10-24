TGF çatısı altında yokuz

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu son toplantısını Gebze’de gerçekleştirmiştir. Yönetim kurululumuz oy birliğiyle Türkiye Gazeteciler Federasyonundan ayrılma kararı almıştır.Türkiye Gazeteciler Federasyonundan ayrılmamızın gerekçeleri ise şu şekildedir;

TGF yönetimi geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen genel kurul öncesinde mevcut yönetimin kazanması için taraflı bir tutum sergilemiştir. Ayrıca genel kurulumuz öncesinde Kocaeli’ye gelerek seçimlerde, mevcut yönetim adına çalışmalar yaparak tarafsızlığını kaybetmiştir.

TGF, Son Genel kurulumuzdan sonraki süreçte de, taraflı tutumunu sürdürerek, seçilen yönetimi tebrik etme nezaketinde dahi bulunmamıştır.

İlerleyen süreçte de yine Cemiyetimiz, hiçbir şekilde TGF toplantıları hakkında bilgilendirilmemiş ve toplantılara davet edilmemiştir.

Genel kuruldan sonraki süreçte de TGF, Kocaeli’deki üst kurul delegelerini yanında tutabilmek adına Kocaeli'de yeni bir dernek kurulmasına ön ayak olmuştur

Genel kuruldan sonraki süreçte yaklaşık 1 yıl sabırla beklememize karşın TGF yönetimi taraflı ve uzlaşmadan uzak tutumuna devam etmiştir.

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden ötürü seçilmiş yönetim kurulu olarak genel kurulumuz yapılıncaya kadar TGF'nun hiçbir etkinliğinde ve faaliyetlerinde yer almama kararı alındığı gibi genel kurulda TGF ile olan bağımızın üyeler ile görüşülmesine karar verilmiştir.