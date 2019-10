İzmit Belediyesi binlerce litre motorin alacak

İzmit Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan ihaleye 4 firma teklif verdi. Verilen teklier Gökkuşağı Petrol İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 4.680.000.00 TL, Tankar Otomotiv Petrol Gıda Tekstil Hizmet İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 5.110.150.00 TL, Özkaraaslan Petrol İnşaat, Haf. Nak. Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 5.113.750.00 TL ve Fulpet Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 5.068.000.00 TL olarak belirtildi. Yaklaşık maliyeti 5.083.095.50 TL olarak belirlenen ihaleyi kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi.