Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:09 TSİ- Gündem G: Bugün 14:24 TSİ

Derince Belediyesi, Harikalar Sahili'ni kiraya veriyor

Derince Harikalar Sahili'nde bulunan iş yerleri Derince Belediyesi tarafından ihale ile kiraya verilecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Derince Belediyesi Harikalar Sahili’nde bulunan iş yerlerini ihale ile kiraya verecek. Derince belediyesi ise bu kez farkla bir yöntemle işyerlerini kiralayacak. Harikalar Sahili’ndeki restoran, çay bahçesi, kafe, büfe ile oyun ve eğlence alanlarından oluşan toplam 21 iş yeri kiralanacak. 5 yıllığına kiralanacak olan iş yerlerinin ihalesi 6 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da Derince Belediye binasında gerçekleştirilecek.

Detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Bugün 11:09 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
Deprem kahininden korkutan uyarı! mask
Deprem kahininden korkutan uyarı!
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi mask
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi
Kocaeli'de ilçeler ikiye bölünecek mask
Kocaeli'de ilçeler ikiye bölünecek
Can mı önemli park ihlali mi? mask
Can mı önemli park ihlali mi?
PTT AŞ’den 179. yılında şanslı müşteriye hediye! mask
PTT AŞ’den 179. yılında şanslı müşteriye hediye!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
Deprem kahininden korkutan uyarı! mask
Deprem kahininden korkutan uyarı!
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!
Ercan Türel hayatını kaybetti mask
Ercan Türel hayatını kaybetti
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar mask
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar

GALERİ

Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL