Derince Belediyesi, Harikalar Sahili'ni kiraya veriyor

Derince Belediyesi Harikalar Sahili’nde bulunan iş yerlerini ihale ile kiraya verecek. Derince belediyesi ise bu kez farkla bir yöntemle işyerlerini kiralayacak. Harikalar Sahili’ndeki restoran, çay bahçesi, kafe, büfe ile oyun ve eğlence alanlarından oluşan toplam 21 iş yeri kiralanacak. 5 yıllığına kiralanacak olan iş yerlerinin ihalesi 6 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da Derince Belediye binasında gerçekleştirilecek.

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