Kocaelispor, Bülent Akan ile görüşüyor

Teknik direktör arayışını sürdüren Kocaelispor'da gündeme son olarak Bülent Akan geldi.TFF 3. Lig takımlarından Kocaelispor, Engin Korukır’ın görevden alınmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Bu süreçte yönetim kurulunun Bülent Akan ile de temasa geçtiği öğrenildi. Oktay Derelioğlu ve Yusuf Şimşek’in ardından şimdi de Bülent Akan ismi gündeme geldi. Akan'a menajeri aracılığıyla ulaşıldığı, detayların konuşulduğu ifade edildi.