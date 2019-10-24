Teknik direktör arayışını sürdüren Kocaelispor'da gündeme son olarak Bülent Akan geldi.TFF 3. Lig takımlarından Kocaelispor, Engin Korukır’ın görevden alınmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Bu süreçte yönetim kurulunun Bülent Akan ile de temasa geçtiği öğrenildi. Oktay Derelioğlu ve Yusuf Şimşek’in ardından şimdi de Bülent Akan ismi gündeme geldi. Akan'a menajeri aracılığıyla ulaşıldığı, detayların konuşulduğu ifade edildi.
Bugün 11:19 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:06 TSİ
Kocaelispor, Bülent Akan ile görüşüyor
Teknik direktör arayışını sürdüren Kocaelispor'da gündeme son olarak Bülent Akan geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz