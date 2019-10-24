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İzmit Belediyesi 400 bin TL tasarruf sağladı

Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlığındaki İzmit Belediyesi, geçtiğimiz dönem 1 Milyon TL ödenen çöp konteynerleri ihalesinden 400 bin TL tasarruf sağladı.
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2018 yılında ortalama bin konteynır için belirlenen rakamın 1.072.50.00 olduğunu belirten yetkililer, bu yıl aynı sayı için yapılacak ödemenin 696,000 TL olacağını açıkladı.  İki ihale arasındaki farkın 376,50 TL olduğunu belirten yetkililer 2019 yılı ihale rakamlarıyla bu yıl belediyenin yaklaşık 400 bin TL tasarruf sağlayacağı belirtildi İzmit Belediyesi, ilçe sınırlarında içerisinde kullanılacak çöp konteynerler için ihale gerçekleştirdi.  İhaledeki maliyetler dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre İzmit Belediyesi, çöp konteynırlarını bu yıl 2018 yılına göre 376,50 TL daha az fiyata almış olacak. 

İKİ KISIM İÇİN İHALE YAPILDI

Belediye toplantı salonunda açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihaleye 5 firma teklif verdi. 

İhale, birinci kısım 125 adet 770 litrelik pedallı plastik ve ikinci kısım 275 adet 770 litrelik sıcak daldırma galvanizli metal çöp konteynırı için yapıldı.  Birinci kısım için sırasıyla Kayaplas Kayalar Plastik San. ve Tic. Aş. 87.250.00 TL, Uçak Plastik Kalıp Metal İthalat İhracat San. ve Tic. AŞ 81.250.00 TL, ICO Plastik Turke İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 88.125.00 TL teklif verirken; ikinci kısım için Büyükoğlu Makine Reklam Tic. 218.350.00 TL, Yüksel Metal Makine İnş. Nak. San. Ve Ti. Ltd. Şti. 204.050.00 TL verdi.  İki kısım için yaklaşık toplam maliyeti 421.718.75 TL olan ihalenin kazananının, ihale komisyonu tarafından incelenip karar verilmesiyle önümüzdeki günlerde açıklanacağı duyuruldu.

YAKLAŞIK 400 BİN TL'LİK TASARRUF

2018 yılında ortalama bin konteynır için belirlenen rakamın 1.072.50.00 olduğunu belirten yetkililer, bu yıl aynı sayı için yapılacak ödemenin 696,000 TL olacağını açıkladı.  İki ihale arasındaki farkın 376,50 TL olduğunu belirten yetkililer, 2019 yılı ihale rakamlarıyla bu yıl belediyenin yaklaşık 400 bin TL tasarruf sağlayacağı belirtti.. 

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