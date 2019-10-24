Selahaddin Dinçel dün Kocaelispor'un idmanını izledi. Alınan bilgi ve duyumlara göre Dinçel'in, Kocaelispor ile masaya oturduğu ve karşılıklı tekliflerin sunulduğu öğrenildi.
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Selahaddin Dinçel Kocaelispor'da!
Selahaddin Dinçel'in, Kocaelispor ile masaya oturacağı iddia edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz