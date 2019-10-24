Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:12 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:39 TSİ

Cezaevi firarisi kayınvalidesinin evinde saklanırken yakalandı

Kocaeli’de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi, düzenlenen operasyonla kayınvalidesinin evinde yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay İzmit Topçular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağma, yaralama, ruhsatsız silah taşıma gibi farklı suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevi firarisi olan M.Y. (41) isimli şahsın yakalanması için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yaklaşık 20 gündür aranan şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, M.Y.’nin kayınvalidesinin evinde saklandığını tespit etti.

Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İzmit ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından  Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Bugün 12:12 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

O sitelerde durmak için kira ödüyorlar mask
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
7 kişi lise son sınıf öğrencisi kıza kabusu yaşattı! mask
7 kişi lise son sınıf öğrencisi kıza kabusu yaşattı!
Bebekli aileye çarpıp kaçtı: Baba ve bebek ağır yaralı mask
Bebekli aileye çarpıp kaçtı: Baba ve bebek ağır yaralı
Kartepe’de kız akrabalarını rahatsız eden şahsı yaraladılar mask
Kartepe’de kız akrabalarını rahatsız eden şahsı yaraladılar
 Kocaeli iki aile arasında silahlı çatışma: 7 gözaltı mask
 Kocaeli iki aile arasında silahlı çatışma: 7 gözaltı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
Deprem kahininden korkutan uyarı! mask
Deprem kahininden korkutan uyarı!
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!
Ercan Türel hayatını kaybetti mask
Ercan Türel hayatını kaybetti
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar mask
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar

GALERİ

Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL