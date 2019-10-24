Polis şüphesinde haklı çıktı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri gece saatlerinde devriye atarken, İzmit sahilinde yürüyen bir şahıstan şüphelendi. Şüphe üzerine şahsı durduran ekipler kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde O.G. (21) isimli şahsın 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit eden ekipler, şahsı gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

4 AYDIR ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde yapılan incelemelerinde Kocaeli’nde işlediği konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan, Bursa’da da bilişim üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiası ile 4 aydır arandığı tespit edildi. 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.