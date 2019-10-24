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Dün 13:43 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:32 TSİ

Vergide yeni dönem!

AK Parti Grupbaşkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e gelecek yeni vergi paketinin detaylarını açıkladı.
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AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Mehmet Muş'un sözlerinin satır başları şöyle:

Yüzde 7.5 oranında belirlenmiş durumdadır. Konaklama vergisi ihdas etmiş olacağız. Yüzde 2'dir. Hasılat üzerinden alınacak. Bu yıl için 2020'de yüzde 1, 2021'de yüzde 2 olarak uygulanacak. 2020'nin Nisan ayı başında vergi devreye girecektir. Konaklayanlardan alınacaktır. Öğrenci, diplomatlar vergiden istisna olacak.

Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarmayı teklif ediyoruz. 100 bin liranın üzerinde gelir elde edenler vergi verecektir. Sporculara yönelik istisnayı kaldırıyoruz. 

500 bin TL gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarına beyan etme imkanı beyanname verme imkanı getiriyoruz.

Değerli konut vergisi ile yeni bir vergi teklifi vermiş olacağız.

Özel sektörde şirketlerin kiraladıkları otomobillerde üst limit 5.500 TL olarak teklif edilmektedir. Üstünde araç kiralanabilir ama bu giderleştirilemeyecek.

Kambiyo muameleleri vergi oranının binde 1'den binde 2'ye çıkmasını öneriyoruz.

Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi.

Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerinde %7,5 oranında vergi alınacak.

Dün 13:43 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
02

Nuri - hayırlı olsun konaklama vergisi artık misfirliğe giderken iki kere düşünün misafirdende vergi alacaklarmış verin mehteri verin mehteri ha ha ha ha ha haha

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 10:33
01

Tekin 41 - GECIN BU ISLERI.YALANLARA DOYDUK.17 SENEDIR HEP ALIN TERIYLE KAXANANLARDAN ISCI DEN ASGARI UCRETLIDEN CATIR CATIR DOGRUYORSUNUZ.ZENGINDEN BI HALT ALAMAZSINIZ.BU ULKEDE ARASTIRDINIZMI AVUKAT KUYUMCU KAC PARA VERGI ODUYOR.ZENGININ TEKNESINE UCUZ YAKIT VERIYORSUNUZ HALA.BIKTIK ARTIK YALANLARINIZDAN.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ekim 14:57

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