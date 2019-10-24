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Kandıra ÇYDD’den Gölcük’e Atatürk Duvarı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi bugün Gölcük Barbaros İlkolu’nda Atatürk Duvarı açılışını gerçekleştirdi.Açılışta konuşma yapan ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren; “Atamızı unutturmayacağımız, çocuklarımız değerlerimizi bilerek yetişecek” dedi.

Yasemin Kaya
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi bugün Gölcük Barbaros İlkolu’nda Atatürk Duvarı açılışını gerçekleştirdi. Açılışa; ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren ve üyeleri, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Barbaros İlkokulu Müdürü Uğur Okkirman, Okul Müdür Yardımcıları Tuba Akyüz, Metin Köroğlu, öğretmenler ve Okul Aile Birliği Üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği  (ADD) Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbay, Değirmendere ÇYDD Şube Başkanı Nuriye Demirer, ÇYDD Kocaeli Onursal Başkanı Gülşen Müstecapoğlu, Yalova Altınova ÇYDD Başkanı Suna Kocaman katıldı.

GÜLSUYU: ÇOCUKLARIMIZ ATAMIZI BİLMELİ

Açılışta konuşma yapan Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu; “Çocuklarımızın değerlerimizle yetişmesi gerekir. Cumhuriyet’imizin kurucusu Atamızı bilen bir nesil yetiştirmek için gayret ediyoruz. Okullarımızda zaten Atatürk Köşesi bulunuyor. Buna ek olarak ÇYDD Kandıra Şubesi’nin daha alıcı görsellerle katkı sağlaması bizi çok mutlu etti, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

DEREN: ATAMIZIN RUHUNU YAŞATACAĞIZ

Gelecek nesillere Atatürk’ü unutturmamak için bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini ifade eden ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren; “Cumhuriyeti’mizi ve Atamızı çocuklarımıza dolu dolu yaşatacağımız bir haftadayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızın 96. Yılında yaptığımız bu tür faaliyetler çok önemli. Amacımız çocuklarımızın Atamızı benimseyerek yetişmesini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Bugün 14:03 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

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