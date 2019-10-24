Antalyalılar pişmaniyeyi çok sevdi

Antalya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen 10. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)’in açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, birçok ilin valisi, oda başkanları ve kalkınma ajansı yetkilileri katıldı. Fuarda ilimizi temsil eden Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de açtığı stantta coğrafi işaret alan Hereke Halısı, Kandıra Bezi ve İzmit Pişmaniyesini tanıttı. Öte yandan İzmit’in kokusu pişmaniye, eşme ayvası ile Gebze Çöreği de misafirlere ikram edildi.

HİSARCIKLIOĞLU ve BÖCEK STANDIMIZDA

İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Doğu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu gelen konukları karşıladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, standımızı dolaştı. Halı dokuma tezgâhına da oturan Hisarcıklıoğlu, Hereke İpek halımıza düğüm attı. Ardından Gebze Çöreği ikramını kabul etti. Lezzetine deyim yerindeyse hayran kaldı. Oldukça yoğun geçen ilk günde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te standımızı ziyaret etti. Müdür vekili Ercan Yamen’de başkana İzmit Pişmaniyesi, kolonyası ve Gebze Çöreği hediye etti. Renkli görüntülerin yaşandığı günde ilimizin sergilediği ürünler yine ilgi odağı oldu.

"SİMİT, OXFORD İNGİLİZCE SÖZLÜĞÜNDE”

ANFAŞ Fuar Merkezinde gerçekleşen açılış programında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin de coğrafi işaret alabilmek için başvuruda bulunduğu simit için çok önemli açıklamalarda bulundu. Varank yaptığı konuşmasında coğrafi işaretlerin yurt dışında da tescil edilmesinin, yöresel ürünlerin ihracatının artırılması açısından oldukça elzem olduğunu söyledi. Öte yandan Varank; Simitin, Oxford İngilizce sözlüğüne yeni eklenen kelimeler arasında yer aldığını belirterek şöyle konuştu: " Anlamına baktığınızda şöyle diyor, 'Türkiye menşeli, pişirilmeden önce pekmez ve susamla kaplanmış halka şeklinde ekmek türü.' İşte bizim aslında dünya literatürüne ekleyecek binlerce kelimemiz, hazinemiz bulunuyor. Bakanlık olarak Türkiye'nin yerel değerlerin markalaşmasını sağlamak adına tescilleri ve bunların ticarileşmesini artırmayı hedefliyoruz”