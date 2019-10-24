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Bugün 15:15 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:04 TSİ

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 16,50’den yüzde 14’e indirilmesine karar verdi. Faiz 250 baz puan indirildi. Böylece Merkez Bankası üç ayda 1000 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.
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Piyasada tahminler 100 veya 200 baz puan arasında faiz indirimi yapılacağı yönünde olurken Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirdi.

Reuters anketinde Ekim ayına yönelik tahmin veren 20 katılımcının 10'u 100 baz puan, beş katılımcı 150 baz puan, bir katılımcı 75 baz puan, bir katılımcı 125 baz puan, bir katılımcı 200 baz puan indirim beklerken, iki katılımcı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyordu.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada ekonomide ılımlı toparlanmanın devam ettiğine vurgu yapıldı.

‘YATIRIMLAR ZAYIF’

Merkez Bankası yatırımların zayıf seyrinde olduğunu da vurguladı. Merkez Bankası sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma olduğunu belirtiyor.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği belirtilirken, “Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” ifadesi kullanıldı.

Akbank Ekonomik Araştırmalar Bölümü tarafından değerlendirmeye göre faiz indirimleri enflasyonda kalıcı bir düşüşe paralel olacak. Değerlendirme notunda şu ifadelere yer verildi:
Yapılan bu önden yüklemeli faiz indirimi ile, gelecek dönemde yapılabilecek ek faiz indirimlerinin enflasyonda kalıcı bir düşüşe paralel olacağını değerlendiriyoruz.

‘ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE İNDİRİMLERİN SİNYALLERİNİ VERDİ’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu 24 Ekim Toplantısında gerçekleşen faiz indirimi hakkında değerlendirmede bulunan Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, “Merkez bankası beklentilerden daha güvercin faiz indirimi yaptı. Gecelik fonlama faizi yüzde 14'e düştü. Dolar/ TL'de büyük volatilite olmamakla birlikte geri çekilmelerin sınırlı kalacağı beklentisindeyiz. Merkez Bankası dezenflasyon sürecinin bir kez daha altını çizerken önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin devam edebileceği sinyalini verdi. 12 Aralık toplantısında yüz baz puana yakın indirimi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedeflerine paralel sürpriz sayılmayacaktır” diye konuştu.

Bugün 15:15 TSİ - Ekonomi

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