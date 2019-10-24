Gebze’ye 300 milyon TL’lik yeni bir yatırım daha

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kamil Yılmaz, Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Elmas, Gebze bölgesinde taşımacılık yapan Yekta Türker ve beraberindeki firma temsilcilerini makamında konuk etti. Gebze Arapçeşme Mahallesi’nde inşaatı devam eden cami projesini de yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, mahalle sakinleriyle hasbihal etti. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen ve kentin ortak yönetiminde her fikre değer verdiğini gösteren Başkan Büyükakın, “Hemşehrilerimizin hayatına dokunmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için tüm ekibimizle çalışıyoruz” dedi.

“300 MİLYON TL’LİK YENİ BİR YATIRIM BÜTÇESİNİ KAZANDIRDIK”

Kocaeli’deki yaşam kalitesini yükseltmek ve mutlu olduklarını görmek için hayata dokunan projeler üzerinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Kentimizdeki tüm paydaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla ortak akılla hareket ediyoruz. Özel sektör, kamu, merkezi yönetim, üniversite gibi kurumlarımızla bir ve beraber olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. 5 milyar TL’yi bulan Darıca-Gebze Metro projemizin ulaştırma bakanlığımıza devri konusunda gerekli imzayı attık. Gebze’deki 640 dönümlük askeri alanın meydan yapımı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çok büyük bir sorumluluk üstlendi. Yaklaşık 300 milyon TL’lik yeni bir yatırım bütçesini de Gebze bölgemize kazandırdık” ifadelerini sarf etti.

“HEDEFİMİZE VATANDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ”

Gerçekleştirilecek birçok büyük projelerle birlikte Gebze’ye yeni bir soluk katacaklarını dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, konuklarının talep ve önerilerini de büyük hassasiyetle dinledi. Karşılıklı fikir alışverişinin ardından Arapçeşme Mahallesinde vatandaşlarla buluşan ve yapımı süren cami inşaatında inceleme yapan Başkan Büyükakın, dernek yönetiminde çalışmanın son durumu hakkında bilgi aldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da yer aldığı inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Mutlu Şehir hedefimize, bize destek olan ve dualarını eksik etmeyen vatandaşlarımızla birlikte ulaşacağız” diye konuştu.