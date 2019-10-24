Kocaeli Barosu’na 31 genç avukat katıldı

Üniversite eğitimlerini tamamlamalarının ardından stajlarını yapan Fecri Aydemir, Gizem Turan, Leyla Türkkan, Esra Kılınç, Gülnur Baykal, Nergis Esen, Emre Külcü, Seda Altun, Sinan Can Avcı, Pınar Bayrak, Duygu Tek, Esra Toz, Pınar Berfin Çoban, Esra Baştan, Meryem Ayvaz, Aycan Özler, Esra Karataş, Tolga Yıldırım, Abdullah Gençer, Metehan Kara, Mine Keskin, Hüseyin Okur, RumeysaÇakırküçük, Safiye Seda Yazıcı, Elif Yılmaz, İrem Nur Muslu, Hüseyin Serhat Aktaş, Elif Koştu, Burcu Ertürk ve Damla Kurt, Hale Nur Gökdeniz Kocaeli Ticaret Odası(KOTO) Burhan Kasım Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende yemin ederek ruhsatnamelerini aldı. Düzenlenen yemin ve ruhsat töreninde Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, yemin eden avukatların staj gördüğü avukatlar ve genç avukatların yakınları katılım sağladı. Yemin töreninde 31 genç avukat ruhsatnamelerini alarak mesleğe resmen adım attı. 31 genç avukatın yeminlerini ederek ruhsat almasının ardından Kocaeli Barosu’na bağlı avukat sayısı bin 816’ya ulaştı.

“ADALETSİZLİKLE SAVAŞAN İNSANLAR”

Törende konuşan Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir, “Bu güzel ve anlamlı güne katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Avukatlık mesleğine ilk adımlarını atacak meslektaşlarımızı yetiştiren siz değerli ailelere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Baromuz her geçen gün genç avukatlarla büyüyor ve gelişiyor. Avukatlar tarih boyunca adaletsizliklerle savaşan insanlardır. Avukatlar demokrasinin ve temel hakların da savunucularıdır”dedi.

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Candemir sözlerinin devamında, “Son yıllarda ülkemizde yaşanan olaylar hukukun su ve hava kadar hayati öneme sahip olduğu ortaya koymuştur. Bizler yaşanan tüm vahim olaylara karşı baroların daha büyük ve güçlü şekilde hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda adalet için hukukun üstünlüğü için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle aramızakatılan genç meslektaşlarımızla da birlikte daha güçlü olacağız” dedi.