Mehmet Sertbaş vefat etti

Kocaeli’de 90’lı yılların ortalarından itibaren yaklaşık 10 yıl Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Mehmet Sertbaş hayatını kaybetti. İl Müdürlüğü döneminde kısıtlı imkanlara rağmen bir çok projeye imza atan Sertbaş uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu. Defalarca ameliyat olan Sertbaş daha fazla dayanamayarak hayata gözlerini yumdu. Merhum Sertbaş’ın cenazesi ile ilgili bilgiler henüz netleşmedi.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesine ve sevenlerine sabır dileriz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz