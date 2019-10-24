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Kocaeli'de işsizlik maaşına başvuru sayısı bakın ne kadarmış

Vali Hüseyin Aksoy, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda “Kocaeli’de yılın ilk 9 aylık döneminde, işsiz kalan 51 bin 471 kişi, işsizlik maaşı için başvuruda bulundu” dedi.
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Hüseyin Aksoy’un Başkanlığında Gerçekleştirildi.

Karamürsel Alp Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, kurum müdürleri ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı.

Hüseyin Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmalarında; “Değerli katılımcılar, bugün İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısını  yapmak üzere bir aradayız.  Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından   ilk 9 aylık dönemde; 70 bin 63 kişilik açık iş teklifi alınmış, 5 bin 966 kişi işe yerleştirilirmiştir.

Yine ilk 9 aylık dönemde; işsizlik sigortası için 51 bin 471 kişi başvuruda bulunmuş, bunlardan 19 bin 13 kişinin başvurusu uygun görülmüş ve 208 milyon 772 bin liralık bir ödeme gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca İŞKUR Müdürlüğümüz,  iş arayan vatandaşlarımıza yönelik olarak da görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu  9 aylık dönemde; 184 bin 291 görüşme gerçekleştirilmiş,  4 bin 383 kişiye İş Arama Becerileri Eğitimi,  8 bin 961 kişiye de Mesleki Eğitim Kursu verilerek,  faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Yapılan denetimlerde; mevzuata aykırı faaliyette bulunan 25 iş yerine 1.128.771 tl ve o iş yerlerinde çalışan 135 yabancı uyruklu vatandaşa ise 436.893 TL  olmak üzere toplamda 1 Milyon 565 bin 464 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bugün gündemimizde yer alan konuları konuşup, tartışarak, karar altına alacağız.” diyen Sayın Valimiz, katılım ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz’ın, kurul üyelerine  İŞKUR’un  yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler hakkında  bilgi sunumunun ardından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

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