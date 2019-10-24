Kocaelispor'un yeni hocası belli oldu

Kocaelispor’da teknik direktör bilmecesi çözüldü. Ali Beykoz ve Selahaddin Dinçel isimleri öne çıkmıştı. Önceki akşam idmanı izleyen Selahaddin Dinçel, tesislerde yönetimle masaya oturdu ve anlaşma sağlandı
BİR ÇOK İSİM VARDI AMA…
Geçtiğimiz yıl Kırşehir Belediyespor’u 3.Lig’de şampiyon yapan teknik adam Selahaddin Dinçel ismi ile Gölcükspor’un banko teknik adamlarından Ali Beykoz ismi öne çıkmıştı. Bu iki isimden biriyle her an anlaşma yapılabileceği söyleniyordu. Yönetim kurulu, önceki gün kente gelen ve idmanı da izleyen Dinçel ile el sıkıştı ve resmi anlaşma yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz