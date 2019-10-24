Elinizi çabuk tutun

Gölcük Belediyesi, Gölcük İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Güzergâh İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Masa Tenisi Kulübü işbirliğiyle yapılacak. Masa Tenisi Cumhuriyet Kupası için kayıtlar sürüyor. Turnuva, 27 Ekim Pazar günü, 17 Ağustos Spor Salonu’nda Saat 10.00’da başlayacak. Gölcük Belediyesi, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Güzergâh İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Masa Tenisi Kulübü işbirliğiyle; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan Masa Tenisi Şampiyonası’na sayılı günler kaldı. 27 Ekim Pazar günü, 17 Ağustos Spor Salonu’nda yapılacak Masa Tenisi Cumhuriyet Kupası’na kayıt yaptırarak katılabilirsiniz. Başvuru formunu bilgisayarınıza indirip doldurduktan sonra munir.basaran@yandex.com mail adresine veya 0505 213 49 73 numaralı telefona ulaştırması gerekiyor. 27 Ekim Saat 09.00’a kadar başvuru yaparak turnuvaya katılabilirsiniz.
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Gölcük Belediyesi, Gölcük İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Güzergâh İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Masa Tenisi Kulübü işbirliğiyle yapılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz