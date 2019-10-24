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Oktay Derelioğlu: Birileri Kaşıdı ve engel oldu!..

Genç teknik direktör Oktay Derelioğlu, 1994 yılında İnönü Stadı’nda Kocaelispor’a attığı golün ardından sevinci ile ilgili ortaya atılan söylemler hakkında konuştu

Erdem ÖVÜÇ
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Genç teknik direktör Oktay Derelioğlu, 1994 yılında İnönü Stadı’nda Kocaelispor’a attığı golün ardından sevinci ile ilgili ortaya atılan söylemler hakkında konuştu

ASLA DOĞRU DEĞİL

Kocaelispor’a teknik adamlık noktasında adı geçen ve kimi yöneticilerin de özellikle adını verdiği Oktay Derelioğlu gazetemize yaptığı açıklamada, 1994 yılındaki maçta attığı golün ardından Kocaelispor tribünlerine ya da futbolcularına en küçük bir hareket dahi yapmadığını belirterek “Böyle bir şey asla doğru değil. Adım Kocaelispor ile anılıyor. Belli ki birileri bu işi kaşıyor ve engel oluyor” dedi. 

AKLIMIN UCUNDAN DAHİ GEÇMEDİ

Başkan Hüseyin Üzülmez’in de sıcak baktığı Oktay Derelioğlu’nu, 1994 yılında oynanan ve Beşiktaş’ın 7-1 kazandığı maçta Kocaelispor tribünlerine tavırlı hareket yaptığı nedeni ile kimi taraftarın istemediği öğrenildi. Derelioğlu ise böyle bir durumun asla doğru olmadığını, hayatında hiçbir rakip takım tribünleri ile karşı karşıya kalmadığını ifade etti.

19 YAŞINDAKİ BİR FUTBOLCUNUN SEVİNCİ

Oktay Derelioğlu konu hakkında şu görüşlere yer verdi: Maçı hatırlıyorum. Yaşım 19’du. Genç bir futbolcuydum. O dönemlerde 20 yaşın altında olup Beşiktaş’ta gol atmak çok önemliydi. Ben de attığım golden sonra çok sevinim ve Beşiktaş tribünlerine koşarak tellere çıktım. Ardından kart gördüm.

KOŞTUĞUM YER BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİYDİ

O an aklımda ne Kocaelispor taraftarı, ne tribünleri, ne de futbolcuları vardı. 19 yaşında bir futbolcunun gol sevinciydi. Hepsi bu. Şu da var. Benim koştuğum tribünler ile Kocaelispor taraftarının bulunduğu tribün arasındaki tribün bir birine çok uzak ve zıt yerlerde zaten. Mantıklı bakıldığında da durum ortadadır.

GELMEMİ İSTEMEYEN BİRİLERİ VAR DEMEK Kİ

25 yıl önceki bir maç öne sürülerek alakasız bir konu hakkında bu şekilde gündeme gelmem çok gerçekten üzücü. Kocaelispor ülkenin markası ve bu marka altında bu tür algılar kulübün duruşuna zarar verir. Kısacası bazı şeyler bu kadar basit olmamalı. Belli ki birileri bu işi kaşıyor ve ortaya aslı astarı olmayan hayaller üreterek bir şeylerin önüne geçiyor. Ne yazık ki bu düşünceye de kimi insanlar da inanıyor.

FUTBOLCUMA “ÖNCE AHLAK” DERİM

Tekrar ediyorum. Ben, değil Kocaelispor taraftarı, hiçbir taraftar için böyle bir el kol hareketi yapmadım, yapmam da. Zaten benim böyle bir tarzım yok, olmaz da. Yapanları da en başta ben kınarım. Futbolcularıma da önce ahlaklı olmayı anlatırım. Çalıştığım takımlardaki süreçlerin tamamı kriz süreçleriydi ve ekibim ile birlikte elimden geldiği kadar da bu zorlukların altından çıktığımı düşünüyorum. Futbolda her şey var. Herkes için hayırlısı ne ise o olsun.

Bugün 17:35 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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