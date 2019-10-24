29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Kupası nefes kesecek!..

Suadiyespor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 12 yaş grubu futbol turnuvası düzenliyor. Cumhuriyet Kupası’na 10 takım katılacak ve dev organizasyon 1 gün sürecek
SUADİYE SPOR TESİSLERİ’NDE
Suadiyespor Kulübü tarafından düzenlenen, Kartepe Künefe sahibi Mesut Volkan Sezgin ve Maay Organizasyon Sahibi Murat Oktay’ın sponsor olarak önemli destek verdiği Cumhuriyet Kupası U-12 Futbol Turnuvası 29 Ekim Salı günü Suadiye Spor Kulübü Tesisleri’nde düzenlenecek. 1 gün sürecek olan turnuvaya 10 takım katılacak dereceye girenlere ödüller verilecek.
ÇİFTE BAYRAM YAŞANACAK
Turnuva hakkında Kartepe Künefe’de düzenlenen basın toplantısında ev sahipliği Suadiyespor Kulüp Başkanı Osman Turan yaptı. Toplantıda KASKF Başkanı Murat Aydın, Sumotaş Başkanı Marika Mehmet Top, Suadiyespor Kulübü yönetimi, Suadiyespor Teknik Direktörü Ali Gürdal, Yardımcı Antrenör Mehmet Özler de yer aldı. Turnuva hakkında detaylı bilgiler verilirken, organizasyonda Cumhuriyet Bayramı’nın en iyi şekilde kutlanacağı belirtildi.
CUMHURİYET KUPASI GRUPLAR:
A GRUBU
Fenerbahçe
Suadiyespor
Boluspor
Yeşilovaspor
B GRUBU
Beşiktaş
Pendikspor
Darıca GB.
Gölcükspor
Yahya Kaptan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz