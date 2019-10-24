29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Kupası nefes kesecek!..

Suadiyespor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 12 yaş grubu futbol turnuvası düzenliyor. Cumhuriyet Kupası’na 10 takım katılacak ve dev organizasyon 1 gün sürecek

SUADİYE SPOR TESİSLERİ’NDE

Suadiyespor Kulübü tarafından düzenlenen, Kartepe Künefe sahibi Mesut Volkan Sezgin ve Maay Organizasyon Sahibi Murat Oktay’ın sponsor olarak önemli destek verdiği Cumhuriyet Kupası U-12 Futbol Turnuvası 29 Ekim Salı günü Suadiye Spor Kulübü Tesisleri’nde düzenlenecek. 1 gün sürecek olan turnuvaya 10 takım katılacak dereceye girenlere ödüller verilecek.

ÇİFTE BAYRAM YAŞANACAK

Turnuva hakkında Kartepe Künefe’de düzenlenen basın toplantısında ev sahipliği Suadiyespor Kulüp Başkanı Osman Turan yaptı. Toplantıda KASKF Başkanı Murat Aydın, Sumotaş Başkanı Marika Mehmet Top, Suadiyespor Kulübü yönetimi, Suadiyespor Teknik Direktörü Ali Gürdal, Yardımcı Antrenör Mehmet Özler de yer aldı. Turnuva hakkında detaylı bilgiler verilirken, organizasyonda Cumhuriyet Bayramı’nın en iyi şekilde kutlanacağı belirtildi.

CUMHURİYET KUPASI GRUPLAR:

A GRUBU

Kocaelispor

Fenerbahçe

Suadiyespor

Boluspor

Yeşilovaspor

B GRUBU

Beşiktaş

Pendikspor

Darıca GB.

Gölcükspor

Yahya Kaptan