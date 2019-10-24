Turan: Milyonlar harcadık ortada hiçbir şey yok!..

Suadiyespor Kulübü Başkanı Osman Turan, konuşmasında düzenleyecekleri futbol turnuvası hakkında bilgi verdi ve Suadiye Spor Kulübü olarak projelerini basın ile paylaştı

AKADEMİ TAKIMI KURDUK

Alt yapıya önem vereceklerinin altını çizen Başkan Turan şu şekilde konuştu: Suadiye Spor Kulübü olarak yeni bir döneme başlıyoruz. “İlk önce alt yapı” dedik çünkü yıllarca büyük paralar harcadık, baktık ki olmuyor, ortada hiçbir şey yok, alt yapıya yöneldik. Akademi takımı kurduk. 5-6 yaşından itibaren çocuklarla çalışıyoruz ve tüm yaş grupları ile mücadele ediyoruz. Kulübümüz olarak 12 yaş grubu oyuncularla Cumhuriyet Kupası turnuvası düzenlemek istedik. Mesut Volkan Sezgin, Murat Oktay ve Fatih Yavuz, Sumotaş Başkanı Marika Mehmet Top, KASKF Başkanı Murat Aydın’a desteklerinden ötürü sonsuz teşekkür ederim.

TAHİR BAŞKANIMIZDAN RİCAMIZ

Bildiğiniz üzere A takımımız gençlerden oluşuyor. Bizim için “3 yiyorlar, 5 yiyorlar” diyorlar. Hiç önemli değil. Demin de dedim. Yıllarca çok paralar harcadık. Gelinen noktada da bir ley yok. Bu anlamda kendimi çok suçlu hissediyorum. Bundan sonra her şey çocuklar için diyorum. Futbolda 1-2 antrenman kaçırdığında sıkıntı çıkar, maçlarda vücut elvermez. Akşamları da sahanın içinde olmalıyız.Tahir başkanımızdan ricamız Suadiye Stadı’nın ışıklandırılmasıdır.