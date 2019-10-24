Ali Gürdal: 100 sporcumuzun 98’i Suadiyeli

Suadiye Spor Teknik Sorumlusu Ali Gürdal, Jumbo Cumhuriyet Kupası U-12 Futbol Turnuvası ile ilgili bilgi verdi ve alt yapıdaki 100 sporcunun 98’inin Suadiyeli olduğuna vurgu yaptı.

BU SEZON ÇALIŞMAK İSTEMİYORDUM

Ali Gürdal sözlerine Suadiyespor’a geliş sürecini anlatarak başladı ve şu ifadelere yer verdi: Bu sezon teknik adamlık yapmak istemiyordum. 1 Eylül’de başkanlarım geldi ve alt yapıya yöneleceklerini belirtti. Bir çok yerde çalıştım ama çocuklarla çalışmak çok farklı. Ben de etmek ve o mutluluğu yaşamak adına göreve geldim.

ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Her şey yolunda ilerliyor. Suadiyespor olarak Cumhuriyet Bayramı’mızda 12 yaş grubu futbol turnuvası düzenliyoruz. Katılım gösteren tüm takımlara şükran borçluyuz ancak ben Fenerbahçe Kulübü’ne özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü o “Büyük” dediğimiz kulüpler bizlere dönüş bile yapmazken Fenerbahçe konuya çok sıcak baktı, sürekli bizle irtibat haline girdi. Tabii ki Kocaelispor’umuz da bizimle birlikte olacak. Aydın hocamız da sağ olsun, var olsun.

AMACIMIZ ALT YAPIMIZI GÜÇLENDİRMEK

Organizasyonumuz tesislerimizde olacak. 29 Ekim Salı sabahı09.30-10.30 arası açık büfe kahvaltı vereceğiz. Öğle yemeklerimizi, içeceklerimizi de kulübümüz karşılayacak. Oyun grupları kuracağız. Konuklarımız evlerine döndüklerinde inanıyorum ki iyi şeyler konuşacak. Bunun ticaretini yapmıyoruz. Amacımız Suadiyespor’u ve alt yapımızı güçlendirmek.

SPORCU SAYIMIZ 100’Ü GEÇTİ

Turnuvadaki maçlar 20’şer dakika oynanacak. Gruplardaki ilk 2’ye giren takımlar yarı final ve yenenler de final maçı yapacak. Dereceye girenlere kupa ve madalyalarımız olacak. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Suadiye Spor olarak da futbol okulumuzda 40 öğrencimiz var. Toplamdakisporcu sayımız 100’ü geçiyor. A takımda üniversite okuyan 2 sporcumuz dışındaki herkes Suadiyeli. Yani 100’ün 98’i.

OKUL, SPORA ENGEL DEĞİL

U-16’larda ilk maçımızı İzmit Belediye ile oynadık ve farklı yenildik. Çalıştık ve şu an lider olan İzmit Belediye’yi 4-1 yendik. Kısacası emeklerin karşılığını almaya başladık. Okul, eğitim kesinlikle spora engel değil. Semih Üstün diye futbolcumuz var. Üniversite sınavında Türkiye’de ilk 2000’e girdi ve Galatasaray Üniversitesi’ne kaydını yaptırdı. Suadiyespor’daki sporcularımız İngilizce, kişisel gelişim eğitimleri alacak. Kişisel gelişim eğitimini ise Haydar Koç verecek ve hiç ücret talep etmeyecek. İnanıyorum ki Suadiye’de bundan sonraki süreç çok doğru yürütülecek.