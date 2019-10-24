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Sezgin: Her zaman destek vereceğim

Kocaelispor’un eski yöneticilerinden ve Jumbo Kartepe Künefe sahibi Mesut Volkan Sezgin, Suadiyeli olduğunu ve bölgenin futbol kulübüne her daim destek olacağını ifade etti
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Kocaelispor’un eski yöneticilerinden ve Jumbo Kartepe Künefe sahibi Mesut Volkan Sezgin, Suadiyeli olduğunu ve bölgenin futbol kulübüne her daim destek olacağını ifade etti

BUNLARI KONUŞMAMAMIZ LAZIM

Sezgin şu ifadelere yer verdi: Suadiyeliyim. Buraya katkı sağlamak görevim. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara ulaşması şu zamanda daha da kolaylaştı. Spor, bunu bertaraf etmek için en önemli unsur. Yaklaşık 2 ay önce Gökhan Çelebi kardeşim turnuvadan bahsetti. Çok mutlu oldum. Ben de futbolun içinden geliyorum ve Jumbo Kartepe Künefe olarak turnuvaya destek vereceğimi belirttim. Geçmiş dönemde şartlar zordu. Yıllarca futbol oynadım. Şimdi çok iyi noktada. Tesis varsa gerisi gelir.

Bugün 17:43 TSİ - Spor

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