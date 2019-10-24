Süper Amatör Lig B Grubu karıştı!..

Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda, çarşamba mesaisinde, birbirinden zorlu maçlar oynandı. Yuvacık, Maşukiye ve Değirmendere 11’er puan ile ilk 3 sırada yer alıyor

YAVUZHAN KENDİ KALESİNE ATTI

Şampiyonluk mücadelesi veren Maşukiyespor, Derince Sırrıpaşa FK ile deplasmanda karşılaştı. Derince Suni Çim Stadı’ndaki mücadelenin ilk yarısının uzatma anlarında Sırrıpaşa ekibinde Yavuzhan kendi kalesine attığı gol ile Maşukiyespor’u 1-0 önde geçirdi. İkinci yarıya iki sahibi Sırrıpaşa hızlı başladı ve ikinci 45 dakikada zaman zaman gerilimli anlar yaşandı.

ERKAN FÜZESİ 1 PUAN GETİRDİ

Maşukiyespor’un genç ve başarılı teknik adamı Gökhan Top hakem Osman Korkmaz’a itirazlarından ötürü kırmızı kart gördü.Bitime 11 dakika kala Derince Sırrıpaşa’daErkan ceza sahası dışından topa çok iyi vurdu ve top kaleci Sarp’ın üzerinden ağlarla buluştu.(1-1) Kalan sürede çabalar iki takım adına da başka gol getirmedi ve zorlu mücadele 1-1 sona erdi.

YENİ LİDER YUVACIKSPOR

Grubun iddialı takımlarından Değirmenderespor deplasmanda Darıca Kültür Martı ile 1-1 berabere kaldı. Hereke Yıldız’da şok devam ediyor. Sahasında Kartepe Belediye’ye de yenilen Körfez ekibi bir yara daha alırken 5 puanda kaldı, Kartepe ise 7 puan ile haftayı dördüncü sırada tamamladı. Yuvacıkspor sessiz sedasız geldi ve liderliğe oturdu. Derbent’i 5-0 deviren Başiskele ekibi puanını 11’e çıkarırken performansı ile parmak ısırttı. n Ahmet AKAY

SIRRIPAŞA FK: 1

MAŞUKİYESPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (Süper Lig B)

HAKEMLER: Osman Korkmaz***, Fatih Özbek***, Mücahit Şentürk***

DERİNCE SIRRIPAŞA: Melih***, Cenk**, Yavuzhan**, Ömer***, Emirhan**, Erkan***, Uğur**, Ramazan Fırat** (Özgür*), Gökhan** (Emre**), Okan**, Kerem**

MAŞUKİYESPOR: Sarp***, İsmail***, Hasan**, İshak**, Kerim**, Engin** (Aykut**), Melih Ahmet***, Güneş**, Gökhan Özkanlı**, Gökhan Özdin** (Emre Önen**), Hakan***

GOLLER: Yavuzhan DK.45+8 (Kendi kalesine) (Sırrıpaşa), Erkan Dk.79 (Sırrıpaşa)