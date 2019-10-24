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Öğretmenlerde final günü

Pazartesi günü başlayan, bayanlarda 5 takım, erkeklerde 7 takımın mücadele ettiği toplam 5 gün süre Öğretmenler Kupası sahibini buluyor.

Ahmet AKAY
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Pazartesi günü başlayan, bayanlarda 5 takım, erkeklerde 7 takımın mücadele ettiği toplam 5 gün süre Öğretmenler Kupası sahibini buluyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası maçları, Muammer Dereli Spor Salonu’nda oynanıyor. İlk gün İzmit İlçesi Çayırova İlçesini 2-0 yendi. Önceki gün de ikinci maçını oynayan İzmit İlçesi, Kartepe İlçesini 2-0 yenerek finale çıkan takım oldu. İzmit İlçesi bugün final maçını Derince İlçesi ile yine Muammer Dereli’de oynayacak. Müsabaka saat 11.00’de başlayacak maç sonrasında kupalar verilecek. Kazanan takım ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. Öğretmenler erkekler final maçı ise saat 14.00’te oynanacak. N Ahmet AKAY

GÜNÜN PROGRAMI:

 

FİNAL BAYANLAR

11.00 İZMİT İLÇESİ-DERİNCE İLÇESİ

FİNAL ERKEKLER

14.00 İZMİT İLÇESİ-GEBZE İLÇESİ

Bugün 17:46 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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