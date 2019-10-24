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Dokümantasyon Merkezi yeni dönemi türkülerle açtı

Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal; “Her yıl yaz sonunda yaptığımız dönem açılışımız, bu yıl değerli katılımcılarımız sayesinde, türkülerle müzikli dolu dolu bir şekilde gerçekleşti. Katılımcılarımıza teşekkür ediyorum, yeni dönemimiz hayırlı olsun” dedi.

Yasemin Kaya
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Kocaeli Dokümantasyon Merkezi, önceki gün İzmit Atatürk Anıtı, Eski Vali Konağı Kat:2’de bulunan merkez binasında dönem açılışını gerçekleştirdi. Dönem açılışına; Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal ve merkez üyelerinin yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülşen Erdal, Türkü-Der Kocaeli Anadolu Halk Türküleri Yaşatma ve Tanıtma Derneği Başkanı Perihan Karakurt, Türkü-Der öğrencileri ve velileri katıldı.

“ERDAL İZMİT’İN GURURU”

İzmit’in tarihiyle ilgili belgelerin derlendiği, korunduğu Dokümantasyon Merkezi’nin dönem açılış konuşmasını yapan Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal, “Kocaeli Dokümantasyon Merkezi olarak, bugün sezon açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Türkü-Der Kocaeli Başkanı Perihan Karakurt ve öğrencileri de bizleri yalnız bırakmayarak müzikli bir sezon açılışı yapmamıza vesile oldu. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülşen Erdal da aramızda. Kendisi İzmit’in gururudur. Kendisi Kocaeli’nin müzik tarihiyle ilgili elden bırakılmayacak, şahane bir kitap yazarak büyük bir başarıya imza atmıştır. İzmitli bir ailenin çocuğu olarak kendisiyle gurur duyuyoruz. Dokümantasyon Merkezi olarak bu alkışlanacak başarıdan onur duyduk” dedi.

“MÜZİK TARİHİNE IŞIK TUTUYORUZ”

Yeni yazdığı kitabının hazırlık çalışmalarında, Dokümantasyon Merkezi’nden de çok fazla destek aldığını ifade eden Kocaeli Üniversitesi Konservatuarı Müzikoloji Başkanı Doç. Dr. Gülşen Erdal de, “Bugün buraya yazdığım kitabımı Dokumantasyon Merkezi’ne hediye etmek için geldim. Osmanlı’dan Günümüze Kulaktaki Tınılar / Kocaeli’de Müzik Kültürü adlı kitabımın baskısı tükendi, 2. Baskı çıkmak üzere. Kocaeli’nin II. Meşrutiyet’ten günümüze kadar olan müzik tarihi hakkında bilgiler yer alıyor. Kocaeli’nin dönemsel müzik tarihine ışık tutan bir çalışma oldu, herkese keyifli okumalar diliyorum” dedi

Bugün 17:52 TSİ - Kültür-Sanat

Muhabir Yasemin Kaya

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