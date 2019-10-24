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Karaosmanoğlu, Hürriyet’i haklı buldu

CHP il yönetimiyle birlikte gazetemizi ziyaret eden il başkanı Cengiz Sarıbay, bankamatik çalışanı olarak lanse edilen Muhtar İbrahim Efe’yi Karaosmanoğlu’na sorduğunu ve  “Ben böyle şeyleri tasvip etmiyorum, Fatma Hanımı haklı buluyorum” cevabını aldığını söyledi
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Cengiz Sarıbay ve beraberindekiler gazetemizi ziyaret etti. Sarıbay ziyarette, son süreçte yaşananlar ve CHP’nin delegasyon seçimleri konularında açıklamalarda bulundu.  Sarıbay, geçtiğimiz günlerde ziyaretine gelen eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile yaptığı sohbetle ilgili ilginç açıklamalar da yaptı. Sarıbay, “Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ziyaretime geldi. Sohbette konu İbrahim Efe’ye geldi. Kendisine, “Çalışmayan birine belediye neden maaş ödesin?” dedim. Kendisi de bana, “Ben böyle bir şeyi tavsip etmiyorum. Fatma Hanımı haklı buluyorum” dedi

“BENZER BİR MUHTAR DAHA VARMIŞ”

Sarıbay, “İbrahim Efe gibi muhtar olup çalışmadan belediyeden maaş alan bir kişi daha var galiba. Şu an bakıyorlar. Bir muhtarın belediyede çalışıyor olması o kadar önemli değil ama bir muhtar işe gelmeden maaş alıyorsa bu kabul edilemez. Gelir belediyedeki işini yapar, ona kimse ses çıkartmaz” yorumlarında bulundu. Kongre sürecine de değinen Sarıbay, “İlçe başkanları, ilçe danışma kurulları kadın ve gençlik kurullarının katılımıyla delege seçimleri öncesi bir toplantı yapacağız. 2 Kasım Cumartesi günü İl Danışma Kurulu toplantısını yapacağız. Sabancı Kültür Merkezi’nde saat 14.00’da bu toplantımız gerçekleşecek. Toplantı, İl Danışma Heyeti’nin dışındaki partililerimize de açık olacak” dedi.

“HERKES KONUŞA BİLECEK”

“Öncelikli olarak İl Danışma Kurulu’na katılma hakkı olanlar konuşmalarını yapacak” diyen Sarıbay, “Vakit kaldığı taktirde üyelerden de söz isteyenlere söz vermeyi düşünüyoruz. Zaten vaktimizin kalacağını düşünüyoruz. Delegeleri belirleyecek olan üye isimleri askıya çıktı. Herkes bu listeleri incelesin. Listeler Ankara’dan geldi. Şu ya da bu nedenle isimleri olmayanlar çıkabilir. Bu yüzden üyelerimizin askıdaki listelere bakmalarını istiyoruz. İsimleri yoksa itirazlarda bulunsunlar istiyoruz. Bir kardeşlik içerisinde seçimlerin yapılmasını istiyoruz. Bu süreçte ufak tefek tartışmalar yaşanabilir. Bizim partimiz çok sesli bir parti. Otur deyince oturan, kalk deyince kalkan bir parti değil. Biz alışığız ufak tefek gürültülere” dedi.

İL YÖNETİMİ NEZARET EDECEK

Bazı il yöneticilerinin mahalleler için görevlendirildiğini belirten Sarıbay, “Herhangi bir soruna mahal verilmemesi için il yönetiminden bazı arkadaşlarımızı mahallelerde görevlendirdik. Her ilçede 2’şer, 4’er yöneticimiz bulunacak.  Seçime nezaret edecekler. Şubatın sonunda il kongremizi de yapmak için çalışacağız” dedi. Kimlerin aday olacağı sorusunu yanıtlayan Sarıbay, “Bana gelip aday olacağını söyleyen yok. Ama basından takip ettiğimize göre baya bir aday var. Selman Yıldırım, Sertif Gökçe, Fahri Örengül, Hikmet Erenkaya, Harun Yıldızlı’nın adları geçiyor. Ama merkez ilçe belirlenmeden adaylık açıklamasını kimsenin yapacağını düşünmüyorum” dedi.

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