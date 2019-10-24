Fadime İlkinci hayatını kaybetti

Olay, Derince Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelmişti. Psikolojik sorunları olduğu öne surulan Mehmet Hilmi İlkinci, eşi ile tartıştığı sırada evini yaktı. Bu sırada evde olan down sendromlu kızı Zümra İlkinci ve kendi hayatını kaybederken, eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Derince Eğitim ve Araştır Hastanesi'nde tedavi gören anne İlkinci'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.