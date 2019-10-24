Olay, Derince Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelmişti. Psikolojik sorunları olduğu öne surulan Mehmet Hilmi İlkinci, eşi ile tartıştığı sırada evini yaktı. Bu sırada evde olan down sendromlu kızı Zümra İlkinci ve kendi hayatını kaybederken, eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Derince Eğitim ve Araştır Hastanesi'nde tedavi gören anne İlkinci'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Fadime İlkinci hayatını kaybetti
Derince'de Mehmet İlkinci'nin evini yakması sonucu kendi ve kızı ölmüş, eşi Fadime İlkinci de ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavi gören Fadime İlkinci de hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz