Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 18:34 TSİ- Asayiş G: Bugün 18:39 TSİ

Fadime İlkinci hayatını kaybetti

Derince'de Mehmet İlkinci'nin evini yakması sonucu kendi ve kızı ölmüş, eşi Fadime İlkinci de ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavi gören Fadime İlkinci de hayatını kaybetti
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Derince Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelmişti. Psikolojik sorunları olduğu öne surulan Mehmet Hilmi İlkinci, eşi ile tartıştığı sırada evini yaktı. Bu sırada evde olan down sendromlu kızı Zümra İlkinci ve kendi hayatını kaybederken, eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Derince Eğitim ve Araştır Hastanesi'nde tedavi gören anne İlkinci'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Bugün 18:34 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

O sitelerde durmak için kira ödüyorlar mask
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
7 kişi lise son sınıf öğrencisi kıza kabusu yaşattı! mask
7 kişi lise son sınıf öğrencisi kıza kabusu yaşattı!
Aileyi ezip durmadan kaçtı! Serbest bırakıldı mask
Aileyi ezip durmadan kaçtı! Serbest bırakıldı
Körfez'de iki aile birbirine girdi mask
Körfez'de iki aile birbirine girdi
Yolda aydınlatma bakımı yapan işçilerin aracına ekmek aracı çarptı: 6 yaralı mask
Yolda aydınlatma bakımı yapan işçilerin aracına ekmek aracı çarptı: 6 yaralı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
Deprem kahininden korkutan uyarı! mask
Deprem kahininden korkutan uyarı!
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!
Ercan Türel hayatını kaybetti mask
Ercan Türel hayatını kaybetti
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar mask
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar

GALERİ

Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL