Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 23:38 TSİ- Gündem G: Bugün 23:48 TSİ

Yumurtayı kırınca şok oldu!

Derince'de bir süper marketten yumurta alan vatandaş gördükleri karşısında şok oldu
mask
Büyütmek için resme tıklayın

60 Evler Merkezde bulunan bir marketten alışveriş yapan Serkan Aslan Yavuz, bu alışverişi sırasında bir de 30’lu koli aldı. Bir süper marketten alışveriş yapan Serkan Aslan Yavuz daha sonra eşyalarını eve getirdi. Eve geldiğinde yumurta kolisini açan Serkan Aslan Yavuz 30'lu yumurtadan çıkan 2 adet pişmiş yumurtayı görünce şok oldu

Bugün 23:38 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi mask
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi
Otobüslerde para alınmayacak mask
Otobüslerde para alınmayacak
PTT AŞ’den 179. yılında şanslı müşteriye hediye! mask
PTT AŞ’den 179. yılında şanslı müşteriye hediye!
"Marmara'da tsunami olabilir" mask
"Marmara'da tsunami olabilir"
Başiskeleliler isyan etti mask
Başiskeleliler isyan etti
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
Deprem kahininden korkutan uyarı! mask
Deprem kahininden korkutan uyarı!
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!
Ercan Türel hayatını kaybetti mask
Ercan Türel hayatını kaybetti
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar mask
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar

GALERİ

Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL