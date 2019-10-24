Yumurtayı kırınca şok oldu!

60 Evler Merkezde bulunan bir marketten alışveriş yapan Serkan Aslan Yavuz, bu alışverişi sırasında bir de 30’lu koli aldı. Bir süper marketten alışveriş yapan Serkan Aslan Yavuz daha sonra eşyalarını eve getirdi. Eve geldiğinde yumurta kolisini açan Serkan Aslan Yavuz 30'lu yumurtadan çıkan 2 adet pişmiş yumurtayı görünce şok oldu