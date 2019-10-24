60 Evler Merkezde bulunan bir marketten alışveriş yapan Serkan Aslan Yavuz, bu alışverişi sırasında bir de 30’lu koli aldı. Bir süper marketten alışveriş yapan Serkan Aslan Yavuz daha sonra eşyalarını eve getirdi. Eve geldiğinde yumurta kolisini açan Serkan Aslan Yavuz 30'lu yumurtadan çıkan 2 adet pişmiş yumurtayı görünce şok oldu
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Yumurtayı kırınca şok oldu!
Derince'de bir süper marketten yumurta alan vatandaş gördükleri karşısında şok oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz