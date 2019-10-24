CHP eski Büyükşehir Belediye Başkanı, eski milletvekili ve eski il başkanı Sefa Sirmen, CHP İzmit Belediye Başkan adayı olarak girdiği 2014 yerel seçimlerini kaybettikten hemen sonra Köseköy ile Alikahya sınırında Titanic Otel ve Time Tower Rezidans projesine başlamıştı. Ancak inşaat yarım kaldı. O inşaatta bugün 19.00 sıralarında bir intihar girişimi yaşandı. Yarım kalan inşaatta çatıya çıkan şahıs, "Yeter artık yaşamak istemiyorum" diye bağırdı. İntihar girişiminde bulunan şahıs 7 saat sonra ikna edildi ve güçlükle aşağıya indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 23:49 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 23:55 TSİ
Hotelde intihar girişimi!
Kartepe’de bu akşam meydana gelen bir intihar teşebbüsü 7 saatlik aranın ardından son buldu
Büyütmek için resme tıklayın
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz