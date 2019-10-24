Hotelde intihar girişimi!

CHP eski Büyükşehir Belediye Başkanı, eski milletvekili ve eski il başkanı Sefa Sirmen, CHP İzmit Belediye Başkan adayı olarak girdiği 2014 yerel seçimlerini kaybettikten hemen sonra Köseköy ile Alikahya sınırında Titanic Otel ve Time Tower Rezidans projesine başlamıştı. Ancak inşaat yarım kaldı. O inşaatta bugün 19.00 sıralarında bir intihar girişimi yaşandı. Yarım kalan inşaatta çatıya çıkan şahıs, "Yeter artık yaşamak istemiyorum" diye bağırdı. İntihar girişiminde bulunan şahıs 7 saat sonra ikna edildi ve güçlükle aşağıya indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.