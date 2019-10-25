Daha önce hiç böyle bir gözaltı haberi okumadınız

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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ndeki bir cezaevine uyuşturucu taşıdığı belirtilen kedi, hapishane görevlileri tarafından yakalanıp gözaltına alınarak polise teslim edildi...
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Tataristan Cumhuriyeti’ndeki bir cezaevinde insanı hayrete düşürecek ilginç bir olay yaşandı. Uyuşturucu tacirlerinin benzerine film senaryosunda rastlanabilecek olayda, bir kedinin uyuşturucu kuryesi olarak kullanıldığı belirlendi. Federal Cezaevi Hizmeti Tataristan Müdürlüğü’nden konu ile ile ilgili yapılan açıklamada, kedinin cezaevine ‘sızma’ girişiminde bulunduğu, boynundaki tasmada ise uyuşturucu olduğu belirlenen kahverengi bir maddenin ele geçirildiği belirtildi. Cezaevinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaçmaya çalışan kediyi cezaevi görevlilerinin kovaladığı görüldü. Yetkililer, yakalanan kedinin polis ekiplerine teslim edildiğini açıkladı.

KEDİLER DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCU KURYESİ OLARAK KULLANILMIŞTI

Yine Rusya’da, Tula şehrinde uyuşturucu kuryeliği yaptırıldığı gerekçesiyle sahibiyle beraber gözaltına alınan kedi, “soruşturmanın en önemli delili” olarak hayvanat bahçesine konuldu. Ancak, diğer hayvanlardan korkan kedi, görevlilerin dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Gözlem altındaki kedinin soruşturma kapsamında yapılacak deneyde kullanılmasının planlandığı öğrenildi. Yapılması planlanan deneyde kedinin sahibi tarafından özel olarak yapılan tasmasına bir miktar uyuşturucu maddenin koyulup, ardından hareketlerinin izleneceği, ancak kedinin kaçması sonucu bu deneyin yapılamadığı ve soruşturmada aksamaların yaşandığı açıklanmıştı.

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