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İşte Kocaeli'de terfi alan hakim ve savcılar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 2 bin 576 adli, 360 idari yargı hakimi ile bin 609 cumhuriyet savcısını kapsayan ağustos dönemi terfi çalışmalarını sonuçlandırdı
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HSK 2. Dairesi, 2019 Ağustos dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı. Adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet savcılarına ait derece terfi, itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma, birinci sınıf olma, puan inceleme sonuçları Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

İşte Kocaeli’de terfi alan hakim ve savcıların listesi:

AĞUSTOS 2019 DÖNEMİNDE DERECE TERFİ YAPAN ADLİ YARGI HAKİMLERİNE AİT TERFİ SONUÇLARI

Nedim Özbey, Ahmet Sacit Müderrisoğlu, Muhammet Zafer Demir, Lütfiye Ebru Ulak, Tuğba Gümüş Erenç, Esra Uludağ, Aslı Dilara Bayat, Yunus Önal, Merve Öğüt Düşünceli, Recep Orhan , Fatma Püne , Merve Sözen, Merve Taçyıldız, Berivan Varol, Samet Akçer, Nedime Genç, Ece Hande Özgür, Fulya Özbulut, Emine Ürekli, Burcu Oktem Tuncer, Sabir Anar, Seda Emir, Hicabi Yağbasan, Serya Kaya,Burçak Özer Karabulut, Metehan Babillioğlu

2019 AĞUSTOS DÖNEMİNDE DERECE TERFİ YAPAN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT TERFİ SONUÇLARI

Barış Arıduru, Selim Şerif, Arif Taş, Ayşe Gül Akhan, Başak Çil, Seyfettin Çil, Burak Bakır, Sibel Çağlar, Ramazan Çalık, Burak Demir, Ali Karabey, Bilal Kağan Yıldırım, Eyüp Yolcu, Ertun Ergün, Mehmet Apaydın, Ertuğrul Beldağlı, Hümeyra Çavdar, Yiğit Çırak, Şerife Evleksiz, İbrahim Ethem Mercan, Muhammed Bilal Oruk, Hilmi Takıl 

2019 AĞUSTOS DÖNEMİNDE DERECE TERFİ YAPAN İDARİ YARGI HÂKİMLERİNE AİT TERFİ SONUÇLARI

Hatice Meray Akcan Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi, Rıdvan Yıldırım Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi

2019 AĞUSTOS DÖNEMİNDE İTİBARİ TERFİ YAPAN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT TERFİ SONUÇLARI

Ökkeş Alpaslan KARCI Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı

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