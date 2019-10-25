Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Meclise sunulan Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı bütçe teklifine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halen 894 bin lira olan yıllık brüt maaşı önümüzdeki ocak ayından itibaren yüzde 9,06 oranında zamlanarak 975 bin liraya çıkacak. Böylece Erdoğan'ın 74 bin 500 lira olan aylık brüt maaşı 6 bin 750 liralık zamla 81 bin 250 liraya yükselecek.

EMEP Kocaeli İl Sekreteri Adem Korkmaz, bu gelişmeyi hazırlayıp astığı afiş ile halka duyurdu. Üzerinde "Geçinemeyen, ay sonunu zor getiren C.Başkanına 6 bin 750 TL zam! 2020 maaşı 81 bin 250 TL. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok" yazan afişi sabah saat 7.30'da asan Korkmaz, saat 11.30'da evinin önünde gözaltına alındı. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Korkmaz'ın Savcılık talimatıyla ifadesine başvuruldu. Korkmaz'ın 112 acil çağrı merkezine gelen "ihbar" üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

"YAPILAN ZAMMI ELEŞTİRDİM"

Derince Emniyeti, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine getirilen Korkmaz, ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Korkmaz, "Ben Cumhurbaşkanının maaşına yapılan zammı elimle yazdığım afişle, hakkımı da kullanarak eleştirdim. Burada hakaret etmem söz konusu değildir" dedi.

Korkmaz avukatıyla birlikte verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.(Evrensel)