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Kocaeli'nin 76 günlük suyu kaldı!

Yuvacık Barajı’nın su seviyesi ile ilgili bir açıklama yapan İSU, Kocaeli'nin 76 günlük suyunun kaldığını belirtti.
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İSU'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'' Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda işletme senaryosu gereği; ilkbaharda en yüksek doluluğa ulaştırılır ve baraj gölünde depolanan su kullanım ihtiyacının en yüksek olduğu yaz döneminde harcanır. Sonbahar dönemine gelindiğinde baraj gölü sene içerisindeki en düşük doluluk oranlarına ulaşır.

Bu sebeple Yuvacık Barajı’nda Ekim, Kasım ve Aralık aylarında en düşük doluluk oranlarının olması beklenen bir durumdur. Yuvacık Barajı’nda 24 Ekim 2019 tarihi itibariyle doluluk %30 mertebesinde olup baraj gölünde depo edilmiş 15 milyon metreküp su bulunmaktadır. Bu miktar en kötü koşullar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarla Kocaeli’nin 76 günlük su ihtiyacını karşılayabilecektir. İklim koşullarının normal seyretmesi halinde baraj giriş akımları yükselecek ve baraj gölü doluluğu tekrar artış trendine girecektir.

Ancak yaşanabilecek ekstrem kuraklık riskine karşı gerekli tedbirler de alınmıştır. Her sene olduğu gibi Yuvacık Barajı’ndaki doluluk dikkatle izlenmekte, olası kuraklık
senaryolarına karşı kademeli olarak ilave kaynak teminine başlanması için analizler yapılmaktadır.

Gerekli görülmesi halinde Kocaeli'nin ihtiyacının yarısı ilave kaynaklar tarafından karşılanabilmektedir. En büyük kaynak olan Sapanca Gölü terfisi maksimum kapasitede kullanıldığında tek başına 2.2 m3/sn yani 190 bin metreküp ilave kaynak sağlayabilmektedir. Eldeki ilave kaynakların kabiliyetleri bilinmekte olup, susuzluk riski alınmayacak şekilde süreç yakından takip edilmektedir.''

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