Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, tıbbı atıkların bertarafı için ihaleye çıkıyor. 10 yıl süre geçerli olacak ihale 6 Kasım Çarşamba günü saat 10.33’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşecek. Söz konusu ihalede tahmin edilen yıllık ciro bedeli olarak 6 milyon 770 bin 550 TL olarak geçici teminat bedeli olarak ise 203 bin 115,15 TL olarak belirlendi. Özgün Erbulan
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Büyükşehir Belediyesi’nden milyonluk atık ihalesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tıbbi atıkların bertarafı için milyonluk ihaleye çıkıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz