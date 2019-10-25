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Büyükşehir Belediyesi’nden milyonluk atık ihalesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tıbbi atıkların bertarafı için milyonluk ihaleye çıkıyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, tıbbı atıkların bertarafı için ihaleye çıkıyor. 10 yıl süre geçerli olacak ihale 6 Kasım Çarşamba günü saat 10.33’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşecek. Söz konusu ihalede tahmin edilen yıllık ciro bedeli olarak 6 milyon 770 bin 550 TL olarak geçici teminat bedeli olarak ise 203 bin 115,15 TL olarak belirlendi. Özgün Erbulan

Bugün 10:13 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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