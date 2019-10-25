VM Medical Park Kocaeli Hastanesi gebeleri okula bekliyor!

Anne ve baba adayları Mutlu Gebelik, Mutlu Bebek Programı ileher ay VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’ndebuluşmaya devam ediyor. Çiftlerin merak ettikleri sorulara yanıt bulacağı ve değerli bilgilerin verileceği okula isteyen herkes katılabiliyor. Konusunda uzman hekimler 1 ve 7 Kasım tarihlerinde saat 13.30-16.30 saatleri arasında eğitim verecek. Eğitimler birbirinin devamı niteliğinde 2 hafta sürecek.

Hastanenin toplantı odasında düzenlenecek eğitimler; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bertan Akar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hacer Efnan Melek Arsoy, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Volkan Kıvrak, Uzman Klinik Psikolog Ece Çalışkan Subaşı, Diyetisyen Gamze Kalelioğlu ile Eğitim ve Kalite Müdürü Binnur Kıranta tarafından verilecek.

1 Kasım Cuma günü programAnestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Volkan Kıvrak’ın doğumda analjezi yöntemlerini anlatması ile başlayacak. Diyetisyen Gamze Kalelioğlu gebelik ve emziklilikte beslenmenin önemine değinecek. Ardından Gebelik ve lohusalıkta duygusal değişiklikler konusu Uzman Klinik Psikolog Ece Çalışkan Subaşı tarafından adaylara anlatılacak. Doğumdan sonra yeni doğan değerlendirilmesi ve takibinin incelikleri ve dikkat edilmesi gerekenler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Hacer Efnan Melek Arsoy tarafından aktarılacak.

Mutlu Gebelik, Mutlu Bebek Programı 7 Kasım saat 13.30’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bertan Akar’ın sunumuyla başlayacak. Dr. Akar Gebelikte oluşabilecek şikâyetler, doğum belirtileri ve doğum evreleri, doğum şekilleri ve doğumdan sonraki 24 saati anlatacak.Eğitim ve Kalite Müdürü Binnur Kıranta doğumdan önce hastanede adayları neler beklediği ile eğitime başlayacak. Nefes ve solunum egzersizleri / ıkınma teknikleri ve masajlar, anne sütü ve emzirme yöntemleri, yeni doğan bakımı (banyo, alt bakım, göbek bakımı) ile program son bulacak.

Eğitim süresince anne adayları merak ettikleri soruları uzmanlara sorma fırsatı da elde edecek. Mutlu Gebelik, Mutlu Bebek Programı’na anne ve baba adayları ücretsiz olarak katılabilecek. Gebelik okuluna başlamak için ideal aralık 28. ve 32. hafta. Eğitime katılmak isteyen anne adaylarının 0262 888 30 00 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırması yeterli.