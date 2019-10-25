Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:45 TSİ- Gündem G: Bugün 10:52 TSİ

Kartepe Zirvesi'nde basın alınmadı!

Kartepe Zirvesi'nde daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi basın biriminden programa katılacak basın mensuplarının isim ve TC numaraları alındığı halde Kocaeli basınından 20 kişi akreditasyonda ret yedi. Bu durumun önceden bildirilmemesi gazeteciler tarafindan tepkiyle karşilandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kartepe Greenpark Otel’de 27 Ekim tarihine kadar devam edecek programın açılışı saat 10.00’da yapıldı. Kartepe Zirvesi’nin açılışında sırasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger, BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan konuşacak.

AKREDİTASYON KRİZİ YAŞANDI

Organizasyonda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı dikkatlerden kaçmazken ulusal ve yerel basından çok sayıda gazeteci akreditasyonda ret yedi. Gazetecilerin büyük bölümü içeri alınmazken gazeteciler geri dönmek zorunda kaldı. Gazeteciler, kendilerine önceden haber verilmediği için duruma tepki gösterdi.

Bugün 10:45 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
Otobüslerde para alınmayacak mask
Otobüslerde para alınmayacak
Vergi cezalarının yarısı silinecek mask
Vergi cezalarının yarısı silinecek
PTT AŞ’den 179. yılında şanslı müşteriye hediye! mask
PTT AŞ’den 179. yılında şanslı müşteriye hediye!
"Marmara'da tsunami olabilir" mask
"Marmara'da tsunami olabilir"
Başiskeleliler isyan etti mask
Başiskeleliler isyan etti
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar mask
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi mask
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi
Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada mask
Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada
Kocaeli'de ilçeler ikiye bölünecek mask
Kocaeli'de ilçeler ikiye bölünecek
Can mı önemli park ihlali mi? mask
Can mı önemli park ihlali mi?

GALERİ

Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL