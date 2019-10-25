Kartepe Greenpark Otel’de 27 Ekim tarihine kadar devam edecek programın açılışı saat 10.00’da yapıldı. Kartepe Zirvesi’nin açılışında sırasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger, BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan konuşacak.

AKREDİTASYON KRİZİ YAŞANDI

Organizasyonda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı dikkatlerden kaçmazken ulusal ve yerel basından çok sayıda gazeteci akreditasyonda ret yedi. Gazetecilerin büyük bölümü içeri alınmazken gazeteciler geri dönmek zorunda kaldı. Gazeteciler, kendilerine önceden haber verilmediği için duruma tepki gösterdi.