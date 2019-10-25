Araç sürücüleri dikkat!

Emniyet birimleri tarafından yollardaki seyahat güvenliğini sağlamaya yönelik düzenlenen yeni uygulamaya bugünden itibaren başlandı. Buna göre emniyet kemeri takmayan, aşırı hız yapan, tehlike oluşturacak şekilde makas atan, cep telefonu ile konuşan ve araç içinde sigara içen sürücülerin belirlenmesi amacıyla kurulan tüm kameralar Elektronik Denetim Sistemi (EDS) merkezlerine yönlendirildi.

BUGÜN BAŞLATILDI

Buna göre alt ve üst geçitlerde, tünellerde bulunan kameralar, MOBESE kameraları, kontrol geçiş kamerası ve hız radarlarının EDS merkezinde toplanacağı, uygulamanın ise dün sabah 07.30 itibarıyla başlatıldığı kaydedildi. Buna göre kameralar tarafından tespit edilen sürücülerle ilgili ceza makbuzlarının hazırlanarak ulaştırılmasına başlandı.

KOCAELİ DE VAR

Söz konusu çalışmanın Kocaeli ile birlikte Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Gaziantep, Eskişehir, Kayseri, Malatya, Antalya ve Muğla’da başlatıldığı kaydedildi.