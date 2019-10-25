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Telefonlara yüklenmemesi gereken en tehlikeli uygulamalar

Siber güvenlik uzmanları uyarıyor: İşte Apple'ın iPhone'larında asla bulunmaması gereken uygulamalar...
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iPhone'lara ücretsiz olarak indirilebilen bu uygulamaların her şeyinizi çaldığı ortaya çıktı. İşte görür görmez silmeniz gereken o uygulamalar...

RTO Vehicle Information

EMI Calculator & Loan Planner

File Manager – Documents

Smart GPS Speedometer

CrickOne – Live Cricket Scores

Daily Fitness – Yoga Poses

FM Radio – Internet Radio

My Train Info – IRCTC & PNR

Around Me Place Finder

Easy Contacts Backup Manager

Ramadan Times 2019

Restaurant Finder – Find Food

BMI Calculator – BMR Calc

Dual Accounts

Video Editor – Mute Video

Islamic World – Qibla

Smart Video Compressor

Bugün 11:39 TSİ - Teknoloji

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