zmit İlçe Başkanı Dr. Pelin CoşturFiliz açıklamalarında; “2 yıl önce her türlü baskı, zorbalık ve adaletsizliğe rağmen büyük bir cesaret ve mücadele sonunda kurulan partimizin 2. doğum günü.Büyük önderimiz Atatürk'ün gösterdiği yolda, Genel Başkanımız Meral Akşener'in liderliğinde umudun, cesaretin ve kararlılığın simgesi haline gelmiş olan İYİ Parti daha yolun çok başında olmasına rağmen ülkemizin gidişatını değiştirmiştir. Karanlıktan aydınlığa geçişin günümüzde yol göstericisi olan İYİ Parti, Türk Devletinin, Türk Vatanının, Türk Milletinin ve Türk Bayrağının yılmaz koruyucusudur. Damarlarımızda akan asil kandan aldığımız güçle hiç durmadan çalışıp ülkemizi özlediğimiz İYİ ve güzel günlere çıkaracağız. İyi ki İYİ’ler var, iyi ki İYİ Parti var” ifadelerini kullandı.
Bugün 12:11 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:40 TSİ
İYİ Parti 2 yaşında
Geçen yıl 25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti iki yaşında. İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz bugün İYİ Parti’nin 2. Kuruluş yılına ilişkin açıklama yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz