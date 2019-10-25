Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:35 TSİ- Gündem G: Bugün 12:38 TSİ

Dünyanın en büyük Atatürk sergisi İzmit'te

İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında benzersiz bir müze-sergi ile yine bir ilke imza atıyor.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının ve özel eşyalarının yer alacağı dünyanın en kapsamlı ve büyük Atatürk Müzesi, Kocaeli de ilk kez 28 Ekim’de İzmit’te açılacak.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin 96’ıncı yılını özel söyleşiler, konferanslar, konserler ve sergilerle dolu dolu kutlamaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Tarihçi Yazar Mimar Eriş Ülger’in kişisel koleksiyonu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait çok kıymetli eşyaların bulunduğu “Büyük Dahi Mustafa Kemal Atatürk İzmit’te” sergisi ilk kez İzmitlilerle buluşacak. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Nicomedia Lions Kulübünün büyük katkılarıyla kurulan eşsiz müzenin açılışı 28 Ekim günü İzmit Gar Binası’nda saat 13.30 da gerçekleşecek.

SON İÇTİĞİ KAHVE FİNCANI DA YER ALIYOR

Kocaeli’de ilk defa açılacak bu özel müze sergide Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın arkadaşı Salih Bozok’tan intikal eden birçok tarihi belge ve eşyalar da yer alacak. Sergide 150 adet Ataya ait objenin yanı sıra, 300 adet fotoğraf ve tablo bulunacak. Atatürk’ün vefatından önce son kez kahvesini içtiği fincan, telvesiyle ziyaretçilere sunulacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silahı, gaz lambası, kahve içtiği fincanları, köstekli saati ve daha birçok şahsi eşyasının yanı sıra Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Fikrîye Hanım ve Sabiha Gökçen’e ait zariflik abidesi çok değerli eşyalar da yer alacak. Ayrıca bu müzenin Atamızın naaşının 19 Kasım 1938 de İzmit halkı ile buluştuğu bina ve noktada açılıyor oluşu da bizler için ayrı bir anlam taşımaktadır.

HERKESİ DUYGULANDIRDI

Kocaelilileri Cumhuriyet’in ilk kurulduğu günlere götürecek ve o günlere ait derin duyguları yaşatacak olan bu özel müze sergi 28 Ekim 2019 - 30 Ocak 2020 tarihleri arasında tarihi İzmit Gar Binası’nda ziyaretçilerini bekliyor olacak. Müzenin eser kutularının açılışında ve kuruluşu aşamasında görevli olan ekip ve güvenlik güçleri de dâhil olmak üzere herkesi gözyaşlarına boğan bu özel sergiye tüm Kocaeli halkı davetlidir.

Bugün 12:35 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ açıklaması mask
Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ açıklaması
Otobüslerde para alınmayacak mask
Otobüslerde para alınmayacak
Belediye başkanından, duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki mask
Belediye başkanından, duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki
Akdeniz’de korkutan deprem mask
Akdeniz’de korkutan deprem
Türkiye'nin Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi resmen başladı mask
Türkiye'nin Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi resmen başladı
Vergi cezalarının yarısı silinecek mask
Vergi cezalarının yarısı silinecek
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar mask
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi mask
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi
Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada mask
Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada
Kocaeli'de ilçeler ikiye bölünecek mask
Kocaeli'de ilçeler ikiye bölünecek
Can mı önemli park ihlali mi? mask
Can mı önemli park ihlali mi?

GALERİ

Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL