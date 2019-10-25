İzmit Belediyesi’nin hizmetlerinde kullanılacak olan iş makinalarının satın alınması konusunda kararlılığını sürdüren Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, süreçle ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Kredi ve finansal kiralama konularında ilgili bir firmanın yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Hürriyet, yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı. Alım işlemleriyle ilgili araştırmaların devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.
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Araç alımı konusunda Başkan Hürriyet’e sunum yapıldı
Hizmet araçlarının alımı için kredi ve finansal kiralama konuları hakkında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ilgili firma yetkilileri tarafından sunum yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz