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Araç alımı konusunda Başkan Hürriyet’e sunum yapıldı

Hizmet araçlarının alımı için kredi ve finansal kiralama konuları hakkında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ilgili firma yetkilileri tarafından sunum yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
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İzmit Belediyesi’nin hizmetlerinde kullanılacak olan iş makinalarının satın alınması konusunda kararlılığını sürdüren Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, süreçle ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Kredi ve finansal kiralama konularında ilgili bir firmanın yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Hürriyet, yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı. Alım işlemleriyle ilgili araştırmaların devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Bugün 12:59 TSİ - Siyaset

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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