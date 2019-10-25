İzmit'te feci olay!

İzmit Hacı Hızır mahallesi Hacı Hasan Çeşme Sokak'ta Artemiz Y. isimli vatandaştan uzun süre haber alamadıkları komşularını ihbar eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Dışardan kilitli olan daire için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Artemiz Y. isimli vatandaşın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.