İzmit Hacı Hızır mahallesi Hacı Hasan Çeşme Sokak'ta Artemiz Y. isimli vatandaştan uzun süre haber alamadıkları komşularını ihbar eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Dışardan kilitli olan daire için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Artemiz Y. isimli vatandaşın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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İzmit'te feci olay!
İzmit, Hacıhızır Mahallesi Hacı Hasan Çeşme Sokak'ta Artemiz Y. isminde bir vatandaş kendini astı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz