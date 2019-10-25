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"Halk sağlığını tehlikeye attılar”

Yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan Ersoy Kandemir, düzenlediği basın toplantısında halk sağlığını bilinçli olarak tehlikeye attığı gerekçesiyle İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ve hastanelerden sorumlu yardımcısı Mürsel Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ersoy Kandemir, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ndeki yöneticilerin halkın sağlığını bilinçli olarak tehlikeye attığı gerekçesiyle İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ve hastanelerden sorumlu yardımcısı Mürsel Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. 11 Ekim’de suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Kandemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kocaelihalkının hayatıyla oynuyorlar ve bu tüm partilerin ve yöneticilerin gözü önünde oluyor. Her ilçemizde devlet hastanemiz bulunmuyor. Özellikle Kandıra ve Dilovası her açıdan biraz eksik. Göreve başladığım 2014 yılından itibaren donanımlı kırmızı ambulanslar bulunuyordu O ambulanslara bilinçli olarak, kullanmayarak atıl duruma çıkarıldı. İl Sağlık Müdürü göreve gelmesinin ardından da mavi ambulanslara çevirdi. Basit bir tıp merkezinde bile kırmızı şeritli ambulanslar duruyor. Bu maliyetli bir işlem doğru fakat bunun giderlerinin hem devlet tarafından hem de şirketler tarafından karşılanması gerekiyor. Kırmızı şeritten maviye dönülmesi personelin de dağıtılmasına sebep oldu” şeklinde konuştu.

“USULSÜZ VE YOLSUZLUKLARLA DOLU”

Şikayeti ile ilgili de konuşan Kandemir, “Bunun sonuçları olarak Kandıra’da 27 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen bir trafik kazasına ambulansın yetişememesi dolayısıyla 5 kişi yaşamını yitirdi. Bir diğer örnek ise Karamürsel Yalakdere Mahallesi Muhtarı’nın kalp krizi geçirmesi sonrası Karamürsel merkezine yakın bir alan olmasına rağmen kırmızı şeritli ambulans olmaması sebebiyle o muhtarımızda kurtarılma şansı varken yaşamını yitirdi. Kocaeli’nin son üç sağlık müdürünü Terör Savcılığı’na bizzat şikayet etmemin sebebi, 2014 ve 2017 yıllarında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı ambulans kiralama ihalesinin usulsüz ve yolsuzluklarla dolu olduğu, ilk ihalede kiralanan ambulansların 3 ay boyunca bozuk kalp cihazlarıyla nasıl çalıştırılıp Kocaeli halkının canını umursamadıklarını gösteriyor. Gebze bölgesinde çalışan ambulansların körük sisteminin hala yetersiz olduğu ve ihale şartnamesinin resmen firmalara göre dizayn edildiği görülmektedir” ifadelerinde bulundu.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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