Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:16 TSİ- Eğitim G: Bugün 16:42 TSİ

MESS binlerce meslek lisesi öğrencisine burs veriyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sanayiyi geleceğe taşıyacak gençlerin yetişmesi için verdiği bursun miktarını artırdı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sanayiyi geleceğe taşıyacak gençlerin yetişmesi için verdiği bursun miktarını artırdı. Kendi alanında Türkiye’nin en büyüğü olan MESS Mesleki Eğitim Bursu, MESS üyesi işyerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan çocuklarına veriliyor. Meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler ayda 290 TL, diğer bölümleri seçen öğrenciler ise ayda 145 TL burs alacak. Burs başvuruları 31 Ekim 2019 tarihine kadar www.messegitimbursu.com adresinden yapılabiliyor.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), rekabet gücü daha yüksek bir Türkiye için mesleki eğitimi desteklemeye devam ediyor. MESS üyesi iş yerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan çocuklarına verilen MESS Mesleki Eğitim Bursu’ndan bu yıl da binlerce genç faydalanabilecek.

MESS, kendi alanında Türkiye’nin en büyüğü olan burs programında ülkenin ve sanayinin geleceğinde rol alacak gençlere yönelik desteğin miktarı artırdı. Burs kapsamında metal sektörüne yönelik alanlarda okuyan meslek liseli öğrencilere aylık 290 TL, metal sektörü dışındaki alanlarda okuyan meslek liseli öğrencilere ise aylık 145 TL tutarında burs verilecek.

Son başvuru tarihi 31 Ekim

Başladığı günden bu yana, MESS Mesleki Eğitim Bursu’ndan 7 binden fazla öğrenci yararlandı, verilen burs tutarı 20 milyon TL’ye ulaştı.Burs programından faydalanan gençlerin sayısının, 15 bini aşması hedefleniyor.

Her öğretim yılının Eylül-Haziran ayları arasındaki 10 aylık süreyi kapsayan bursa başvurmak için öğrencilerin anne veya babasının MESS üyesi işyerlerinde çalışması gerekiyor. Başvuru için gereken tüm şartları karşılayan öğrenciler, 31 Ekim 2019 tarihine kadar www.messegitimbursu.com adresinden başvuru yapabiliyor.

Bugün 14:16 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada mask
Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada
MESS binlerce meslek lisesi öğrencisine burs veriyor mask
MESS binlerce meslek lisesi öğrencisine burs veriyor
Kocaeli'de yüksekokul kapatıldı fakülte açıldı mask
Kocaeli'de yüksekokul kapatıldı fakülte açıldı
Türkiye Zeka Şampiyonası’nda BİLNET fark yarattı mask
Türkiye Zeka Şampiyonası’nda BİLNET fark yarattı
Doğa Koleji'nden LGS örnek soru değerlendirmesi mask
Doğa Koleji'nden LGS örnek soru değerlendirmesi
Kocaeli’de ders kitapları eksik olan okullar mı var mask
Kocaeli’de ders kitapları eksik olan okullar mı var
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar mask
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi mask
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi
Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada mask
Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada
Kocaeli'de ilçeler ikiye bölünecek mask
Kocaeli'de ilçeler ikiye bölünecek
Can mı önemli park ihlali mi? mask
Can mı önemli park ihlali mi?

GALERİ

Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL